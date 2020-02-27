Вице-президент Ирана Масуме Эбтекар заразилась коронавирусом нового типа (Сovid-19).

Об этом иранскому информагентству IRNA сообщила советник вице-президента Фериба Ибтихадж.

По ее словам, тесты на коронавирус нового типа у Эбтекар дали позитивный результат.

Ибтихадж отметила, что Эбтекар находится под карантином у себя дома.

Все окружение вице-президента сдало тесты на наличие опасного вируса, результаты будут известны в субботу.

Ранее представитель Минздрава ИРИ Киянуш Джаханпур сообщил, что число жертв коронавируса в Исламской Республике достигло 26 человек, а число инфицированных – 245.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея.

Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.

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