Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг положительно оценил развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Сабах».

«События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции», — приводит издание слова президента.

«Режим (президента Сирии Башара) Асада полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России»,- также заявил Эрдоган.

Также Эрдоган признал гибель в Идлибе еще трех турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.

Он отметил, что Анкара не может иметь дружественных отношений с режимом Асада из-за гибели по его вине сотен тысяч сирийцев.

Кроме этого, Эрдоган затронул ситуацию в Ливии.

«Благодаря усилиям Турции ситуация в Ливии изменилась в пользу признанного правительства этой страны», — приводит в свою очередь агентство «Анадолу» слова Эрдогана.

Minval.az