Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное производство по факту возможного давления экс-вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

«ГБР внесло в Единый реестр досудебных расследований Украины сведения о совершении уголовного правонарушения», — заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что уголовное дело открыто на основании соответствующего заявления экс-генпрокурора, которое суд обязал зарегистрировать.

Ранее Шокин заявил, что подозревает Байдена в причастности к покушению на него в сентябре 2019 года, когда бывшего генпрокурора отравили ртутью. Он также рассказал, что под давлением США был вынужден прекратить расследование о незаконной деятельности украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал сын экс-вице-президента Соединенных Штатов.

В январе 2018 года Байден-старший поведал, что в 2016-м Шокина уволили именно из-за его вмешательства. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он пригрозил украинским властям, что США не предоставят Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов, после чего генпрокурора уволили.

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