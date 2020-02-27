США ответили официальным отказом на предложение России провести встречу по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3).

Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления ДСНВ, но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — приводит слова Леонтьева «РИА Новости».

Также Леонтьев отметил, что за оставшееся время до февраля 2021 года — окончания действия договора — выработать аналогичное международное соглашение уже невозможно. Это связано именно с отказом США от содержательного диалога.

Minval.az