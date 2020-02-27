Всемирная организация здравоохранения обнародовала информацию о случаях заражения коронавирусом на 26 февраля.
Как сообщает АПА, по данным организации, за последние 24 часа в Алжире, Австрии, Хорватии и Швейцарии были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом (COVlD-19).
Количество подтвержденных случаев заражения:
В мире: 81 109 (871 новый)
В Китае: 78 191 (412 новых)
2718 смертельных случаев (52 новые)
За пределами Китая:
2918 случаев заражения (459 новых)
37 стран (4 новых)
43 смертельных случаев (9 новых)
ВОЗ признал риск короновируса «очень высоким» в Китае, «высоким» – на региональном уровне и «высоким» – на глобальном уровне.