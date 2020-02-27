Госсекретарь Минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил, что в стране официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, передает РИА Новости.

По словам госсекретаря Минздрава, в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус. С ним контактировал заразившийся пациент.

В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра социальных дел Танель Кийк.

Как отмечается, вирус подхватил постоянный житель республики, у которого нет эстонского гражданства.

Известно, что 26 февраля он вернулся в Эстонию из Ирана, где ранее сообщалось о 19 погибших от Covid-2019.

В настоящее время мужчина находится в изоляции.

В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом у человека, который вернулся с лыжного отдыха в северной Италии, сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения страны.

После обнаружения вируса медики изолировали заболевшего. Он находится в своем доме в Дании.

Информации о его состоянии нет.

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