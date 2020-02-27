Отряды умеренной сирийской оппозиции вернули контроль над городом Серакиб в Идлибской зоне деэскалации.

В Серакибе пересекаются две крупные трассы М4 (Алеппо-Латакия-Хама) и М5 (Алеппо-Дамаск), ведущие из города Алеппо на запад и юг Сирии, передает агентство «Анадолу».

После ожесточенных боев отряды оппозиции вечером 26 февраля вошли в пригороды Серакиба, а затем прорвали оборону сторонников Асада в центре населенного пункта.

Тем временем, сторонники Асада при поддержке ВКС России и проиранских отрядов наемников под командованием офицеров КСИР за сутки захватили до 20 селений на юге зоны деэскалации.

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