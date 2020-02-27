В результате воздушной атаки сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции, еще двое турецких военных получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, опубликованном в Твиттер.

Согласно информации, ответным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат режима.

По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

Minval.az