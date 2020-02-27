В турецкой Анталье в среду прошла акция протеста против аннексии Крыма.

Акция была приурочена к 6-й годовщине так называемых событий «26 февраля», ознаменовавших начало процессов, которые привели в итоге к незаконной аннексии полуострова, пишет «Анадолу».

Участники акции с флагами Украины собрались у часовни в центре Антальи. Протестующие несли плакаты с надписями, осуждающими аннексию Крыма.

Глава филиала Ассоциации культуры и солидарности крымских тюрков в Манавгате Дигдем Башак Башкыр Чалышкан осудил агрессивную политику России в отношении Украины.

«В период аннексии Крыма давление на крымских татар усиливается, проводятся обыски в мечетях и домах, молодежь подвергается гонениям, пресса лишена возможности свободно работать, а крымско- татарские лидеры проживают в изгнании. Крымские татары не откажутся от родины ни при каких обстоятельствах» ,- сказал Чалышкан.

Участники акции скандировали: «Крым принадлежит крымчанам!».

Акция завершилась без инцидентов.

Minval.az