Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило первый в стране случай коронавируса, сообщает «Медуза» со ссылкой на местные издания Folha de S.Paulo и G1.

Заболевшим оказался 61-летний бразилец, который вернулся из Италии. Власти заявили, что его состояние оценивается как хорошее, он не нуждается в медицинской помощи и находится в изоляции у себя дома.

Это первый подтвержденный случай коронавируса в странах Латинской Америки, пишут Folha de S.Paulo и G1. Таким образом, новый вирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 80 970 человек. С начала распространения инфекции умерли не менее 2769 человек, выздоровели 29 998 человек.

Италия стала самым крупным источником распространения коронавируса в Европе. Там заразились около 400 человек.

Minval.az