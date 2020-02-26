Заседание Комитета министров Совета Европы, вместо Тбилиси, пройдет в Страсбурге. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. По его словам, данное решение было принято на встрече заместителей министров Совета Европы в Страсбурге сегодня.

«У нас имеется обязательство, как у председательствующей страны, провести министериал, провести его согласно Уставу этой организации. При этом не должно было пострадать наше законодательство и вам известно, с чем это связано — имею в виду участие Российской Федерации. На нас возлагалась обязанность обеспечить участие всех членов в этом мероприятии, поэтому мы были в режиме консультации, чтобы рассмотреть все возможные сценарии. Хочу сказать, что нами был использован весь ресурс. И вчера в Женеве, когда я встречался с генеральным секретарем, мы говорили именно об этих темах. С их стороны есть полное понимание в связи с тем, чтобы министериал прошел в Страсбурге. Также хочу сообщить, что есть подобные прецеденты, когда страны, бывшие председателями, проводили министериал в Страсбурге», — заявил Залкалиани, передает портал «Грузия-онлайн».

Напомним, что проблема с проведением мероприятия в Тбилиси уперласть в закон «Об оккупированных территориях». В заседании принимает участие российская делегация, которую обычно возглавляет глава МИД этой страны Сергей Лавров. При этом Лавровым неоднократно было нарушено грузинское законодательство, которое запрещает посещение оккупированных Россией территорий Грузии в обход Тбилиси.

Несмотря на то, что многие эксперты и политики призывали официальный Тбилиси перенести заседание в Страсбург, власти Грузии до последнего момента утверждали, что готовы провести его в Тбилиси, накаляя итак непростую ситуацию в стране. Более того, президент Грузии Саломе Зурабишвили на Парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что «Грузия будет принимать ПАСЕ в мае, и по этому случаю намерена переступить через собственное законодательство, запрещающее въезд в страну людям».

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