Комиссия по гендерному равенству расследовала жалобы как минимум 48 женщин на «жестокое, мучительное и унижающее достоинство обращение» в больницах. В основном это касалось беременных пациенток.

Персонал государственных больниц требовал от ВИЧ-инфицированных женщин подписать согласие на стерилизацию, иначе им не окажут при родах медицинскую помощь. Иногда документы подсовывали прямо во время кесарева сечения. Врачи говорили пациенткам, что у носителей ВИЧ вообще не должно быть детей. Пострадавшие женщины сейчас страдают от депрессии, некоторых бросили мужья, потому что избранницы теперь бесплодны.

В докладе Комиссии по гендерному равенству указано, что процедуру принудительно проводили в 15 больницах ЮАР в период с 2002-го по 2005 годы. Особенно выделили города Йоханнесбург и Дурбан. Аналогичные случаи были в Намибии: там суд постановил выплатить компенсации трем женщинам.

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