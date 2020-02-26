Власти Ирана не будут вводить карантин ни в одном городе или регионе страны из-за распространения коронавируса нового типа (Сovid-19), унесшего жизни 15 жителей ИРИ.

Как сообщает государственное телевидение, об этом президент Ирана Хасан Роухани сообщил на заседании Кабмина в Тегеране.

Роухани призвал население принять во внимание рекомендации властей и не обращать внимания на слухи в связи с коронавирусом.

По словам президента, решение о карантине могут принять лишь в Центре по борьбе с коронавирусом.

Роухани привлек внимание к усилиям властей страны по профилактике опасного вируса. «Коронавирус не должен превращаться в оружие против Ирана»,- подчеркнул президент.

Он также пообещал, что коронавирус в Иране будет полностью искоренен в течение нескольких недель и назвал обнадеживающими доклады Минздрава по этому вопросу.

Кроме того, Роухани рекомендовал населению не появляться в местах скопления большого числа людей без особой необходимости.

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