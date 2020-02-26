Правоохранительные органы Китая задержали более 1,5 тыс. человек за производство и продажу поддельных медицинских масок. Об этом сообщил заместитель главы Министерства общественной безопасности КНР Ду Ханвэй.

По его словам, всего «были задержаны более 1560 человек». «Всего мы раскрыли 688 дел. Полиция изъяла более 31 млн единиц контрафактного продукта, изготовленного без соблюдения национальных и международных стандартов», — заявил Ду Ханвэй на пресс-конференции. Как отметил чиновник, стоимость конфискованного груза составляет 174 млн юаней (более $24,8 млн), передает ТАСС.

Как подчеркнул Ду Ханвэй, сотрудники органов правопорядка продолжают активно бороться с поставками на рынок поддельной и недоброкачественной продукции. Он уточнил, что полиция также будет жестко пресекать нарушения, которые приводят к повышению цен на медицинские принадлежности и негативно отражаются на транспортировке грузов, необходимых для борьбы с новым коронавирусом.

Согласно китайскому законодательству, за подделку медицинских масок полагается лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Minval.az