НАСА опубликовало фотографии тающих ледников на острове Игл в Антарктиде.

Снимки были сделаны в период с 4 по 13 февраля прибором дистанционного зондирования Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8, передает РИА Новости.

Отмечается, что в начале февраля на научно-исследовательской станции «Эсперанса» в северной части Антарктического полуострова был зафиксирован исторический температурный рекорд – 18,3 градуса выше нуля. До этого рекордным показателем для континента были 17,5 градуса, зафиксированные в 2015 году.

С 6 по 11 февраля снежный покров растаял на десять сантиметров в глубину. Это составило пятую часть от всего снега, накапливающегося за год.

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