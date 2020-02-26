Коронавирус распространяется по Германии. Накануне стало известно о первом заразившемся COVID-19 на западе ФРГ. 47-летний мужчина, живущий в районе Хайнсберг, находится в критическом состоянии.

Симптомы вирусного заболевания есть и у его жены, она помещена в стационар, но диагноз пока неизвестен, передает Радио «Немецкая волна».

Министерство здравоохранения Северного Рейна-Вестфалии проверяет людей, с которыми контактировал заболевший. В Хайнсберге создан антикризисный штаб, школы и детские сады в этом районе останутся закрытыми в среду. Хайнсберг находится на самом западе Германии, на границе с Нидерландами.

Minval.az