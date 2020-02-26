Американский президент Дональд Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крымского полуострова.

Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома.

Санкционные меры против России введены из-за ситуации в Крыму и Украине. В объяснительной записке называются причины принятия такого решения: подрыв демократических процессов в Украине, которые угрожают ее миру, стабильности, суверенитету, безопасности и территориальной целостности и не только.

«Действия и политика правительства России… продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США», — говорится в тексте.

Отмечается, что первый указ №13660 о введении санкции против РФ из-за Крыма был подписан экс-главой США Бараком Обамой 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму.

«Чрезвычайная ситуация должна оставаться в силе после 6 марта 2020 год… Поэтому я продлеваю ее на год», — заявил Трамп.

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