Удары по больницам Идлибской зоны деэскалации носят целенаправленный характер. Назвать ошибкой бомбежки 70 медучреждений северо-запада Сирии нельзя — это военное преступление.

Об этом заявил «Анадолу» официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл.

По его словам, каждая атака по объектам гражданской инфраструктуры Сирии должна быть расследована по отдельности.

«Нет никаких сомнений в совершении и ранее военных преступлений в Сирии. Кроме того, в этой стране совершались преступления против человечности, доказать которые весьма непросто»,- сказал он.

Представитель УВКПЧ отметил необходимость серьезного расследования всех аспектов бомбежек в Идлибе, что позволит дать точную оценку происходящему и обозначить виновных.

Колвилл призвал конфликтующие стороны сделать все возможное для защиты мирного населения.

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