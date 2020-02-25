Число заразившихся новым коронавирусом в Бахрейне увеличилось до 17 человек, сообщает министерство здравоохранения королевства.

«Девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксированы после диагностики бахрейнских и саудовских граждан, приехавших из Ирана через Дубай и Шарджу, в международном аэропорту Бахрейна. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания в королевстве на данный момент достигло 17», — говорится в сообщении министерства в Twitter, передает РИА Новости.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что в стране зафиксированы шесть случаев коронавируса, при этом все заболевшие побывали в Иране. Власти Бахрейна также на 48 часов, начиная с вечера понедельника, приостановили воздушное движение между островом и Дубаем, где были выявлены больные коронавирусом.

Minval.az