Силы сирийского режима Башара Асада обстреляли запрещенными кассетными бомбами кварталы города Идлиб, в результате чего погибли четыре человека.

Источники с силах гражданской обороны Идлиба сообщили, что под обстрел попали также четыре школы.

В числе жертв два преподавателя и один школьник, передает агентство «Анадолу».

Сотрудники агентства побывали в районе обстрела, где запечатлели следы крови во дворе школы.

Во вторник в течении дня российская авиация также продолжала бомбить Идлибскую зону деэскалации. Сообщается о ранении 12 человек.



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