Силы сирийского режима Башара Асада обстреляли запрещенными кассетными бомбами кварталы города Идлиб, в результате чего погибли четыре человека.
Источники с силах гражданской обороны Идлиба сообщили, что под обстрел попали также четыре школы.
В числе жертв два преподавателя и один школьник, передает агентство «Анадолу».
Сотрудники агентства побывали в районе обстрела, где запечатлели следы крови во дворе школы.
Во вторник в течении дня российская авиация также продолжала бомбить Идлибскую зону деэскалации. Сообщается о ранении 12 человек.