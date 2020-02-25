Хорватия и Австрия объявили о первых зафиксированных на их территориях случаях заражения новым коронавирусом COVID-2019. В общей сложности в двух странах Европы нашли трех заболевших, сообщает Reuters.

По словам хорватского премьер-министра Андрея Пленковича, единственный в стране заразившийся госпитализирован в больницу в столице — Загребе. «Это молодой человек, у него умеренные симптомы. Он находится в изоляции, его состояние в настоящий момент хорошее», — заявил глава правительства. Министр здравоохранения страны указал, что заболевший ездил в Милан с 19 по 21 февраля.

Кроме того, двое заразившихся выявлены в Австрии. По данным службы здравоохранения провинции Тироль, это два итальянца, проживающие в регионе. Они, вероятнее всего, были инфицированы во время посещения итальянской Ломбардии.

Ранее Австрия временно вводила запрет на проезд поезда из Италии из-за двух пассажиров, у которых заподозрили коронавирус. Позже ограничение было снято.

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