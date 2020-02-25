Иранское агентство ILNA сообщает, что заместитель министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи оказался инфицирован коронавирусом.

Результаты его теста показали положительный результат. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана подтвердил в интервью государственному телевидению, что Харирчи заразился и находится на карантине.

Ранее сообщалось, что в Иране число заразившихся коронавирусом достигло 95. Всего на сегодняшний день в Иране от болезни, вызванной коронавирусом, скончались 14 человек.

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