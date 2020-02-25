В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели из-за вспышки коронавируса в этой стране, сообщил официальный представитель организации по защите прав потребителей Стефано Дзерби.
По его словам, раньше одна маска стоила несколько евроцентов, а сейчас цена доходит до 5-6 евро за одну штуку, передает РЕН ТВ.
Дзерби подчеркнул, что рост цен на маски доходит до 1700%, а на антисептический гель — до 650%.
«Их хотят все. В аптеках и магазинах их нет, а купить их можно только онлайн по совершенно абсурдным космическим ценам», — сказал он.
Заявления о мошенничестве организация написала в прокуратуру и Финансовую гвардию.
Эпицентром заражения на севере Италии стал город Кодоньо в 60 километрах от Милана. В области Ломбардия зафиксировано 206 случаев заражения, в области Венето — 38 случаев.
Всего на территории Италии заражены 283 человека.