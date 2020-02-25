В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников, пишет «Обозреватель».
Об этом написал SaitErguven в Twitter. Сообщение появилось под новостью пропагандистского издания «Спутник» о том, что в столице Ливии Триполи в столкновениях погибли 16 турецких солдат и более 100 сирийских наемников.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») в своем Telegram-канале написал, что почти 50 военных РФ «приобрели акционные билеты на концерт Кобзона по случаю «Дня защитника отечества».
At least 16 Turkish servicemen die in clashes in Libya’s Tripoli – reportshttps://t.co/BXBD6WNNwZ
— Sputnik (@SputnikInt) February 23, 2020
Также сообщается, что российские военные понесли потери в ходе освобождения турецкими войсками в Сирии города Нейроб (юго-восточнее Идлиба).
#ШАМ. Еще один сюжет штурма #Нейроба.
Также сообщается, что сегодня ночью #турки разгромили колонну асадитов, #русских и иранцев, которая направлялась к Нейробу чтобы остановить продвижение повстанцев.
Сейчас бои идут уже за #Салихия после взятия #Маарат_Уля #сирия pic.twitter.com/1ClE4aSoBa
— Kavkaz Center (@newkc14) February 24, 2020
#ШАМ. Зачистка #асадитов в #Нейробе #сирия #турция #идлиб pic.twitter.com/ULbBJ8PQwI
— Kavkaz Center (@newkc14) February 24, 2020