В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников, пишет «Обозреватель».

Об этом написал SaitErguven в Twitter. Сообщение появилось под новостью пропагандистского издания «Спутник» о том, что в столице Ливии Триполи в столкновениях погибли 16 турецких солдат и более 100 сирийских наемников.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц») в своем Telegram-канале написал, что почти 50 военных РФ «приобрели акционные билеты на концерт Кобзона по случаю «Дня защитника отечества».

Также сообщается, что российские военные понесли потери в ходе освобождения турецкими войсками в Сирии города Нейроб (юго-восточнее Идлиба).

Minval.az