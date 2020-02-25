Ещё двое иранцев, заражённых коронавирусом, скончались за последние сутки, передаёт сегодня, 25 февраля, Reuters со ссылкой на СМИ Исламской Республики. Таким образом, число умерших из-за вируса Covid-19 в Иране, по данным на утром вторника, составляет 14 человек.

Это наиболее высокий показатель смертности за пределами Китая, где вирус появился в конце прошлого года.

Власти ИРИ предписали в качестве меры предосторожности отменить все многолюдные мероприятия, в стране закрываются школы, университеты и спортивные комплексы.

Minval.az