Вьетнамские врачи впервые трансплантировали пациенту руку от живого донора. Его оперировали восемь часов. Мужчина потерял часть левой конечности еще в 2016 году.

Операцию провели в 108-м военном госпитале еще 21 января, сообщает телеканал «360tv». У пациента из Ханоя ампутировали левую руку ниже предплечья из-за производственной травмы.

Донором мужчины стал его соотечественник, с которым тоже произошел несчастный случай на производстве. Врачи отняли пострадавшему руку, но заметили, что ее часть сохранилась. Тогда они решили использовать ее для пересадки.

Главный врач профессор Май Хонг Банг заявил, что операция прошла успешно. Процедуру он назвал новым шагом в трансплантологии. Пересаживать конечности можно не только от доноров, у которых умер мозг, но и от живых людей.

Руководивший операцией хирург Нгуен Тхе Хоанг заметил, что до этого в мире провели 89 трансплантаций конечностей. Все они были от доноров с умершим мозгом.

Minval.az