Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, отказались эвакуироваться.

Об этом радио «Громадьске» сообщил сотрудник Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, изначально на лайнере находилось 25 украинцев, все они — члены экипажа. Позже двоих госпитализировали. «Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. С еще одним устанавливается контакт», — рассказал Коваленко, отметив, что власти страны готовы к тому, что граждане захотят вернуться на родину.

Решение о том, возвращаться в страну или нет, будет приниматься в первую очередь лично пассажирами и владельцем судна, заключил сотрудник МИД.

Отметим, что от коронавируса скончался четвертый пассажир круизного Diamond Princess. Известно, что погибшему было 80 лет, он скончался в больнице.

Отмечается, что всего на круизном лайнере были заражены коронавирусом 691 человек.

Minval.az