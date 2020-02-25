112-летний житель префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ, которого в начале этого месяца официально признали старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, умер. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что японский долгожитель, который родился 5 марта 1907 года, умер еще 23 февраля. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года.

#EsOficial I 🇯🇵 Lamentamos profundamente el fallecimiento del japonés Chitetsu Watanabe, el hombre vivo más longevo del mundo. Conoce más sobre su historia acá:https://t.co/serxLxVdAB — GuinnessWorldRecords (@gwr_es) February 24, 2020

Minval.az