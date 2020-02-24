Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что чувствует себя виноватым за то, что потратил почти девять тысяч долларов на «самые сказочные чизкейки в мире», пишет «Корреспондент» со ссылкой на CNN.

Как оказалось, в общем команда сенатора заплатила за кондитерские изделия 8638,85 долларов с 2009 по 2016 годы.

Выплаты делались нью-йоркскому ресторану Junior’s, слоган которого гласит, что там продаются «самые сказочные чизкейки в мире».

Шумер не только сам ел чизкейки, но и дарил их.

«Каюсь, виноват. Мне нравятся чизкейки там», — заявил сенатор, добавив, что он любит это заведение еще с детства.

В офисе Шумера подчеркнули, что при покупке выпечки деньги налогоплательщиков не использовались.

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