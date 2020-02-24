Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что заболеванию коронавирусом подвержены все возрастные группы и могут им заразиться, об этом заявил глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь.

Многочисленные исследования провела международная команда ВОЗ по расследованию вспышки нового заболевания, эксперты прибыли в Китай 16 февраля и посетили провинции Гуандун и Сычуань, а также Ухань и Пекин.

— Новый тип коронавируса — это новый вид возбудителя заболевания, поэтому ни y одной возрастной группы нет иммунитетa от нового типа коронавируса, могут легко заразиться, — заявил Ваньнянь.

В то же время согласно статистике, средний возраст заразившихся — 51 год, 77% составляют люди от 30 до 69 лет, из них более 70% случаев зарегистрировано в провинции Хубэй. Только 1-5% находившихся в тесном контакте с заболевшими показали положительные анализы на коронавирусную инфекцию.

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