Турецкие военные организовали раздачу хлеба в населенных пунктах зоны операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Военнослужащие раздают местным жителям свежий хлеб, испеченный в мобильных пекарнях, сообщает «Анадолу».

Жители региона получают гуманитарную помощь по линии Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Центра по оказанию помощи и координации в Сирии (SUDKOM).

Помощь распределяется в районах Расулайн и Таль-Абьяд, очищенных от террористов совместными усилиями ВС Турции и отрядов сирийской оппозиции.

AFAD передал в мобильные пекарни трех отрядов спецназа ВС Турции 12 тонн муки и 120 кг дрожжей, выделенных Турецким Красным полумесяцем для нужд сирийцев.

Minval.az