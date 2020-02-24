«Я думаю, что Азербайджан – лучший посредник между Россией и Турцией».

Об этом в интервью АПА сказал представитель структуры по безопасности и вопросам внешней политики Администрации президента Турции, профессор Исмаил Сафи.

Что касается урегулирования карабахского конфликта, Сафи отметил, что в этом вопросе время играет нам на руку:

«Мы все делаем правильно. При каждой возможности и Турция, и Азербайджан не идя на уступки, утверждают, что Нагорный Карабах — азербайджанская территория».

Он отметил, что в Армении вражда к тюркам уже стала паранойей: «Мы потеряли много шехидов, но не держим столько зла как они, у нас всегда были хорошие намерения. К сожалению, мы забыли все беды, которые испытали тюрки. Не стоит забывать все. Уважаемый лидер Боснии и Герцеговины Алия Иззетбегович говорит, что не стоит забывать о геноциде. Ведь забытый геноцид повторяется. В этом вопросе Турция забывчивее, чем Азербайджан. В ответ на ваш вопрос отмечу, что эти земли, безусловно, принадлежат Азербайджану. Просто армянам, живущим там, в будущем должны быть созданы условия для их проживания».

Коснувшись вопроса того, что число стран, признающих «геноцид армян», растет, Сафи сказал, что ситуация в информационной пропаганде не очень хорошая:

«Армяне оккупируют земли братского нам Азербайджана, и затем совершают резню в Ходжалы. И после всего это они правы, а мы нет? Создают такое впечатление, что они не жестокие, а угнетенные. Вся эта картина создана их несправедливой пропагандой. СМИ и другие сферы в России, Америке, Европе находятся в их руках. Они даже в состоянии влиять на наши СМИ, на наш народ. Они работают днем и ночью по всему миру, чтобы внедрить свою ложь».

Minval.az