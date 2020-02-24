Сын британской королевы Елизаветы II, принц Эндрю, оказался в центре секс-скандала.

Его обвиняют в изнасиловании. Согласно сообщению Daily Mail, у прокуроров появились

новые свидетели.

Принц Эндрю замешан в деле о сексуальном насилии да еще и в отношении несовершеннолетних. Это дело британские правоохранители расследуют уже несколько лет.

Имя сына Елизаветы II прозвучало в ходе судебного заседания над его другом Джеффри Эпштейном, которого уличили в изнасиловании и работорговле. Жертвы признались, что их принуждали к половым контактам и с британским аристократом.

Так, некие Мисс Джиффр и Джоанна Шоберг рассказали, что наследник престола дотрагивался до них неподобающим образом. Еще одна жертва, Вирджиния Робертс, заявила, что в период с 1999 по 2002 годы ее три раза принуждали к интимной связи с принцем Эндрю по его же инициативе.

Принц заявил, что у него есть алиби. Он отметил, что после того, как отвез свою дочь Беатрис в ресторан в Уокинге, был дома и не находился с Робертс.

Однако недавно выяснилось, что проработавший более 20 лет в Букингемском дворце охранник заявил, что принц Эндрю в тот вечер дома не появлялся. Он приехал только под утро, при этом был в плохом настроении и оскорблял персонал.

Также появился еще один свидетель Стив Скалли, рассказавший о недостойном поведении сына британской королевы на карибском острове Паэдо.

«Я видел, как принц Эндрю ощупывает Вирджинию Робертс. Он схватил ее за задницу и все в таком духе. Они целовались. Он притирался к ней», — заявил мужчина.

Скалли добавил, что на тот момент Робертс было 17 лет. При этом, подчеркнул свидетель, девушка не оказывала сопротивления домогательствам принца.

Отмечается, что королевская семья не комментирует данные факты. Однако еще в 2019 году принцу Эндрю пришлось сложить полномочия.

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