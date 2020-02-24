Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа Китая) в понедельник принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными и необходимости искоренить у населения привычку есть мясо диких животных в связи с эпидемией коронавируса, говорится в распространенном по итогам заседания в понедельник документе.

«Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) путем голосования в ходе заседания в понедельник постановил полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения», — говорится в заявлении, текст которого распространило Центральное телевидение КНР.

Решение ПК ВСНП вступает в силу в понедельник.

Minval.az