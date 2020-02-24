Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму $3 млрд. Американский лидер выступал в понедельник вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат в Индии, где он находится с официальным визитом.

«Я с радостью хочу объявить, что завтра, 25 февраля, наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму $3 млрд», — заявил президент США, выступление которого транслировали ведущие индийские телеканалы. Трамп добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения,передает ТАСС.

«По мере того как мы продолжаем развивать наше оборонное сотрудничество, США рассчитывают предоставить Индии военную технику, являющуюся одной из самых лучших и грозных мире. Мы делаем величайшее оружие. Мы делаем лучшее и сотрудничаем сейчас с Индией», — отметил Трамп.

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