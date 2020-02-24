Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжан Ханьхуэя.

Дипломат сообщил, что хотя новое лекарство показывает хорошие результаты, его еще нужно перепроверить и доработать. Он также рассказал, что хлорохина фосфат — лекарство, десятилетиями использовавшееся как средство от малярии — уже показало эффективность в борьбе с коронавирусом.

Также Китай ранее официально признал российский противовирусный препарат «Арбидол» с действующим веществом умифенавир эффективным лекарством против коронавируса. Лекарство, разработанное в советское время, при написании латиницей иногда называется Abidol («Абидол»).

Minval.az