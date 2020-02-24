Американский эсминец «Ross», оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море». Об этом говорится на сайте ВМС США.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с черноморскими партнерами. Эти операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — заявил командир корабля.

Отмечается, что упомянутые операции призваны «усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и продемонстрировать коллективную готовность к тому, чтобы обеспечить безопасность в черноморском регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

Minval.az