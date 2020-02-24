Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2592, выздоровели 24734 человека.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Как отмечает ведомство, за сутки были зафиксированы 150 смертей, 1846 человек выписаны из больниц. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 409, из них 398 в провинции Хубэй. Другие 11 случаев зарегистрированы в провинциях Гуандун (3), Шаньдун (1), Чунцин (2), Сычуань (1), Гуанси (2) и Цзилинь (2). Общее число зараженных составило 77150.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки — 149 — было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 131 — в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается 64287 случаев заражения. В воскресенье из медучреждений были выписаны более 1,4 тыс. человек.

Minval.az