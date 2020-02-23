Многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29 потерпел крушение в индийском штате Гоа, расположенном в западной части страны. Об этом сообщил «Лайф» со ссылкой на пресс-секретаря ВМC Индии при Министерстве обороны.

— Сегодня утром около 10:30 самолёт МиГ-29К во время обычного учебного полёта потерпел крушение у Гоа, — говорится в сообщении.

Известно, что пилот, который находился в момент крушения в истребителе, успешно катапультировался и благополучно приземлился на землю.

Тем временем Министерство обороны Индии поручило провести расследование, чтобы выяснить все детали и обстоятельства инцидента.

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