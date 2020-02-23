Источником коронавируса COVID-19 был не рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, как считалось ранее, говорится в докладе ученых из тропического ботанического сада при Китайской академии наук. Передача вируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года, считают ученые.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов «Хуанань» из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы»,— следует из доклада. По мнению исследователей, вирус был передан от некого «нулевого пациента», а плохие санитарные условия на рынке спровоцировали массовое распространение. Кроме того, распространение болезни шло не менее чем по трем маршрутам, передает онлайн-издание «Коммерсант».

Такие выводы ученые сделали, изучив 93 образца коронавируса, которые были собраны в 12 странах на четырех континентах. Так, в образцах части пациентов в Ухане выявили гаплотип H3, который не связан с рынком морепродуктов.

Напомним, количество погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 2442 человек. Число зараженных оценивается в 76,9 тыс. человек, а количество вылечившихся — в 22,8 тыс.

Minval.az