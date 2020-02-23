Глава израильской разведки «МОССАД» Йоси Коэн и командующий Южным округом ЦАХАЛа Герци Алеви тайно посетили Катар.

Об этом заявил бывший глава Генштаба Израиля Авигдор Либерман, передает агентство «Анадолу».

По словам Либермана, Коэн и Алеви две недели назад отправились в Катар по заданию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Они поехали и умоляли катарское правительство перевести деньги ХАМАСу в сектор Газа после 30 марта. Катарцы заявляли о приостановлении перевода денег после 30 марта», заявил Либерман.

Со стороны Нетаньяху никто не прокомментировал заявления лидера партии «Наш дом-Израиль» Авигдора Либермана.

Катар сообщал о прекращении с марта финансовой помощи жителям палестинского анклава.

Доха оказала финансовую помощь почти 75 тысячам малоимущих семей в секторе Газа. Каждая семья получила финансовую помощь в размере ста долларов. В целом Доха выделила жителям Газы 30 миллионов долларов, которые распределяются в анклаве частями уже в 11-й раз.

Последствия продолжающейся на протяжении 13 лет израильской блокады сектора Газа, усиливают опасения по поводу возможного экономического коллапса и гуманитарного кризиса в регионе.

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