Триполи не будет возражать против строительства американской базы на территории Ливии. Об этом заявил министр внутренних дел в ливийском Правительстве национального согласия Фатхи Башага в интервью агентству Блумберг.

«Россияне в Ливии не только ради Хафтара. У них большая стратегия в Ливии и в Африке», заявил Башага.

По словам Башага, власти не возражали бы против строительства американской базы на территории Ливии, поскольку подобная база служила бы созданию стабильности в стране.

В ответ на обстрел порта Триполи международно признанное Правительство нацсогласия Ливии 18 февраля приостановило свое участие в заседаниях военного комитета в Женеве, однако ряд представителей ООН заявили о продолжении диалога.

Наряду с переговорами под эгидой ООН в формате «5+5» в Женеве, ПНС приняло решение прекратить любые экономические и политические контакты со сторонниками Хафтара, сообщил глава ПНС.

Армия Халифы Хафтара накануне нанесла два ракетных удара по порту Триполи, в результате чего погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения.

Minval.az