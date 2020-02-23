Известный инженер-любитель, летавший на самодельных ракетах, Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время одного из своих экспериментов в субботу в США.

Безумный Майк запомнился широкой публике своей верой в теорию плоской Земли. В 2018 году он заявил, что Земля «имеет форму фрисби» и что он намерен полететь в космос, чтобы в этом убедиться, передает РИА Новости.

В субботу Хьюс планировал подняться на высоту 5 тысяч футов на своей самодельной ракете в пустыне рядом с городом Барстоу, штат Калифорния. На видео зрителей, прибывших посмотреть запуск, запечатлен пуск ракеты, несработавший вовремя парашют и смертельное падение астронавта-любителя.

На протяжении десятилетий Хьюс выполнял трюки, от прыжков на лимузине на длинные дистанции до полетов на ракетах, сделанных из подручных материалов. В 2018 году ракета Майка поднялась на высоту 1,9 тысячи футов и затем приземлилась в пустыне Мохаве.



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