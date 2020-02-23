Евросоюз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, как считает европейская сторона, наносят ущерб ближневосточному урегулированию. Об этом сказано в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, содержание которого приводит РИА Новости.

В районах Гиват Матос и Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль собирается построить несколько тысяч единиц жилья. В ЕС считают, что создание поселений нарушает географическое единство палестинских территорий между Иерусалимом и Вифлеемом и изолирует общины Палестины, которые там проживают.

В Евросоюзе также напомнили, что, согласно международному праву, поселения являются незаконными и европейская стороны не признает какие-либо изменения границ, которые существовали до 1967 года, если это не будет результатом договоренности двух сторон конфликта.

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