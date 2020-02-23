Связанные с Россией аккаунты в соцсетях распространяют дезинформацию о коронавирусе. Об этом AFP сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер и другие сотрудники Госдепартамента США.

Кампания по дезинформации началась 20 января в российских государственных СМИ, а на следующий день продолжилась в соцсетях. В ней участвуют тысячи аккаунтов на английском, немецком, французском, испанском и итальянском языках. В Госдепартаменте их связывают с Россией, потому что раньше они публиковали пророссийские посты о ситуации в Сирии, протестах «желтых жилетов» во Франции и других международных событиях.

Теперь с этих аккаунтов (в Госдепартаменте считают, что их ведут реальные люди) распространяются почти идентичные конспирологические теории о коронавирусе. Например, о том, что это биологическое оружие, созданное ЦРУ, с помощью которого США пытаются вести экономическую войну с Китаем и «продвигать антикитайские идеи». С распространением вируса связывают американцев, в том числе основателя Microsoft Билла Гейтса.

«Россия пытается посеять раздор и подорвать институты американского общества изнутри, в том числе посредством скрытых и вредоносных [информационных] кампаний», — заявил Филипп Рикер. Другой целью дезинформации в Госдепартаменте называют ухудшение отношений между США и Китаем.

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