С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи, сообщает The Sun.

Это значит, что они будут вынуждены покинуть проекты, которыми занимались почти два года. В этот перечень входит работа по содействию поддержки странам Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Как пишет The Sun, герцог и герцогиня Сассекские оказались вынуждены пойти на уступки после того, как потратили десятки тысяч фунтов на создание вебсайта и торгового знака, используя свои титулы.

По информации таблоида, королева Елизавета II наняла юристов, чтобы те признали коммерческий знак, использующий титулы, недействительным. Помимо самих титулов, королева также запретила супругам использовать слово «королевский» (royal) для свои проектов. Таким образом, их существующий фонд Sussex Royal Foundation и вебсайт лишатся слова «royal».

Minval.az