Предполагается, что помимо Эрдогана во встрече должны принять участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Дата: 2020/02/22 21:34
Раздел: Мир
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