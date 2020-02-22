Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует 5 марта провести четырехсторонний саммит по ситуации в Идлибе, передает CNN Turk.

Предполагается, что помимо Эрдогана во встрече должны принять участие президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Minval.az