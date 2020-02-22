Американские войска, дислоцированные в Афганистане, прекращают все наступательные операции в соответствии с договоренностью о режиме прекращения огня с движением «Талибан».

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу в Кабуле командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер.

«Наши операции в данный момент носят оборонительный характер», — цитирует его агентство Bloomberg. «Мы приостановили наши наступательные операции в соответствии со взятыми на себя обязательствами, однако мы остаемся приверженными обороне наших сил и защите сил безопасности Афганистана», — пояснил генерал.

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