Тегеран готов к переговорам с Евросоюзом по вопросам региональной безопасности, заявил президент Ирана Хасан Роухани, подтвердив намерение остаться в ядерной сделке, сообщает РИА Новости.

Как следует из сообщения на сайте иранского президента, Роухани заявил об этом в ходе встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, находящимся с визитом в Тегеране.»Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности», — сказал Роухани, отметив, что Иран опирается на принцип, при котором «региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона».

«Присутствие иностранных сил в Персидском заливе под эгидой коалиции не считаем полезной для региональной безопасности», — отметил Роухани.

Он также коснулся ситуации вокруг ядерной сделки, указав, что Тегеран не стремится к тому, чтобы соглашение перестало существовать, в связи с этим власти Ирана не отказывались от переговоров с Европой по этому вопросу.

В свою очередь глава МИД Нидерландов отметил необходимость диалога по решению вопросов и противоречий, чтобы сохранить ядерную сделку.

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