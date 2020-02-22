Основателя движения «желтых жилетов» Эрика Друэ вывели с территории ежегодного Международного сельскохозяйственного салона в Париже, где находился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА «Новости».

По данным телеканала, инцидент произошел в выставочном центре Порт-де-Версаль, куда прибыл Э.Макрон.

В Елисейском дворце журналистам пояснили, что когда Э.Друэ находился перед стендом с зерновой продукцией, началась несанкционированная акция протеста. В связи с этим охрана президента попросила Э.Друэ удалиться на основании постановления префектуры, запрещающего любые демонстрации вблизи и непосредственно на самой сельскохозяйственной выставке. Идеолог «желтых жилетов» отказался уйти, после чего его вывели из павильона. Как сообщил его адвокат, Друэ поместили под стражу.

По информации канала, в течение недели Эрик Друэ несколько раз выступал с призывом к сторонникам прийти на Международный сельскохозяйственный салон, чтобы выразить неудовольствие Э.Макрону.

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